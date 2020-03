Les officialisations tombent les unes après les autres. Après la recommandation de la ministre des Sport, Roxana Maracineanu, de faire jouer les rencontres de Ligue 1 à huis clos ou devant 1000 personnes au maximum jusqu’au 15 avril, les annonces de huis clos s’enchaînent. Ainsi, après le match MHSC-OM, c’est au tour de OL-Reims.

« L’Olympique Lyonnais informe que, suite à des échanges avec la Préfecture du Rhône et conformément aux décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du Covid-19, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims programmée vendredi 13 mars à 20h45, se jouera à huis clos. Les détails relatifs aux procédures de remboursement des billets seront confirmés dès que possible. La direction du club remercie l’ensemble des supporters de leur compréhension face à cette situation inédite », indique le communiqué publié par les Gones.