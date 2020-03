Ce matin, on apprenait qu’un comité de crise avait été créé par certains acteurs du foot français, dont les présidents de plusieurs gros clubs du championnat comme Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL) et Jacques-Henri Eyraud (OM), en plus de Noël le Graët, le président de la FFF. Mais cela n’a pas beaucoup plu... Nathalie Boy de la Tour s’est ainsi désolidarisée, alors que Monaco, Montpellier ou Rennes voient là une tentative de putsch.

Pour les clubs non conviés, ces grandes formations veulent profiter de l’épidémie et donc de la crise pour faire grandir leur pouvoir politique voire se redistribuer de façon plus avantageuse le pactole des droits télévisuels. L’Equipe dévoile désormais que pour éviter que l’incendie ne s’aggrave et tenter de calmer les ardeurs de chacun, la LFP a décidé de se réunir, en urgence, ce lundi après-midi. Suffisant pour rétablir l’ordre et le calme dans un foot français qui se divise en période trouble ? On le saura bientôt...