Depuis plusieurs mois, la Ligue 1 est perturbée et de nombreuses affiches sont décalées, à l’image de la rencontre entre le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne ce mercredi soir. Et une affiche de la 24e journée a également été reprogrammée.

Cette fois, c’est la rencontre entre Toulouse et le Stade de Reims qui a été repoussée à la demande de la Préfecture de la Haute-Garonne. Initialement prévu le 9 février à 20h00, le match se jouera finalement le dimanche 10 février à 15h00.