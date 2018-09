Cet après-midi se jouait le derby du Languedoc Roussillon entre Montpellier et Nîmes. Après l’ouverture du score des Montpelliérains qui jouaient à domicile, les supporters se sont amassés contre la grille placée derrière le but nîmois et cette dernière a cédé.

Cet incident a fait deux blessés légers qui ont été évacués du stade. Les pompiers ne sont pas intervenus et le match a repris après quelques minutes d’interruption.