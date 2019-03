La Préfecture de la Loire a annoncé ce mercredi le report officiel de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et le Nîmes Olympique, qui est maintenant fixé à lundi sans que l’horaire ne soit encore annoncé.

Mais visiblement ce n’est pas terminé. Si on en croit les informations du Midi Libre la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique, prévue le 13 avril prochain, pourrait aussi être décalée. De plus les supporters des Crocos pourraient être interdits de déplacement.