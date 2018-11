Neuf matches étaient ce soir au programme de la 16e journée de Ligue 2. Dans le haut de tableau, alors que le leader messin se déplace au stade des Alpes pour affronter Grenoble demain (14h), Brest, vainqueur de l’AC Ajaccio sur des réalisations de Castelletto et Mayi (2-0), a fait la bonne opération de la soirée. Les Brestois sont deuxièmes et comptent le même nombre de point que Metz (34 pts), cinq points devant le troisième, Lorient. Des Merlus qui ont perdu deux points à domicile face à Lens (2-2). Ces derniers menaient 2-0 et comptaient quatre longueurs d’avance sur les Sang-et-Or à un quart d’heure de la fin, mais Doucouré (75e) et Gomis (90e), sur penalty, ont permis au RC Lens d’arracher le nul au Moustoir. Quatrièmes, les hommes de Philippe Montanier restent néanmoins sur 3 défaites et 2 nuls.

En dehors du Top 5 et des places à atteindre pour espérer accrocher la montée en Ligue 1, ça se bouscule ! Les gagnants du soir sont Niort, vainqueur sur la fil à Ajaccio, face au GFCO, grâce à un penalty de Ndoh (0-1). Vainqueur de Béziers (2-0) grâce au duo Pereira Lage-Honorat (deux buts/deux passes décisives), Clermont est désormais septième derrière le Paris FC qui a accroché le nul sur la pelouse de Valenciennes (0-0). En bas de tableau, si le FC Sochaux n’en finit plus de s’enfoncer, concédant une 10e défaite cette saison à Chateauroux (1-0), l’AS Nancy-Lorraine, avec Alain Perrin à sa tête, a elle enchaîné un troisième succès toutes compétitions confondues sur la pelouse d’Orléans (1-2), et n’est plus qu’à trois points du premier non relégable. Les Nancéiens laissent la place de lanterne rouge au Red Star, qui, exilé à Beauvais, a été surclassé par l’ESTAC (0-3).

Les résultats de la 16e journée de Ligue 2 :

Brest 2 - 0 AC Ajaccio : Castelletto (40e), Mayi (90e+4) pour Brest.

Châteauroux 1 - 0 Sochaux : Sissako (54e) pour Châteauroux.

Clermont 2 - 0 Béziers : M. Pereira (39e, 59e) pour Clermont.

GFC Ajaccio 0 - 1 Niort : Lapis (90e+1 s.p.) pour Niort.

Le Havre 1 - 1 Auxerre : Bonnet (2e) pour Le Havre ; Philippoteaux (45e+2, s.p.) pour Auxerre.

Lorient 2 - 2 Lens : Hamel (8e), Claude Maurice (36e) pour Lorient ; Doucouré (75e), Gomis (90e, s.p.) pour Lens.

Orléans 1 - 2 Nancy : Mutombo (88e) pour Orléans ; Triboulet (43e), Dembélé (61e) pour Nancy.

Red Star 0 - 3 Troyes : Fortuné (19e s.p., 25e), Touzghar (57e) pour Troyes.

Valenciennes 0 - 0 Paris FC

Grenoble - Metz (samedi 1er décembre, 14h)