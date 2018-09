Pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, le leader le FC Metz recevait au Stade Saint-Symphorien le Havre AC, 9e. Après avoir subi sa première défaite de la saison le week-end dernier contre le Paris FC (1-2), les Lorrains souhaitaient reprendre leur série de victoires dès aujourd’hui. Malgré une domination et une possession nettement à leur avantage en première période (60%, contre 40% pour les Havrais), les Grenats rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, Metz n’y arrivait toujours pas. Peu après l’heure de jeu, ce sont les Normands qui, sur leur première frappe cadrée de la partie, ouvraient le score grâce au milieu de terrain algérien Zinedine Ferhat, glissant le ballon entre les jambes du gardien Alexandre Oukidja. Après ce but, les Messins poussaient, mais ne réussissaient pas à trouver la faille dans la défense havraise. Score final, 1 but à 0. Metz subit sa deuxième défaite consécutive et voit leur dauphin brestois réduire l’écart à deux points. Le Havre remonte à la 5e place du classement, à égalité de points avec le Paris FC (16 points), mais bénéficiant d’une meilleure différence de buts (+4, contre +2 pour le PFC).