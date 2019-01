Pour conclure cette 21e journée de Ligue 2, deux rencontres avaient lieu ce soir. Pendant que Le Havre accueille le Red Star, Brest se déplaçait sur la pelouse du Paris FC. Dans ce duel de haut de tableau, ce sont les Bretons qui ont réalisé le gros coup.

Le SB29 s’est imposé 1-0 grâce à un but marqué rapidement par Brendan Chardonnet (8e). Un succès mérité puisque Belkebla et Charbonnier ont eu les occasions pour mettre leur équipe à l’abri sans y parvenir. Brest revient à deux points du leader messin et relègue son adversaire du soir à sept longueurs.