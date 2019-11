Une rencontre forcément très spéciale. Plusieurs heures après le décès de Daniel Leclercq (70 ans), une légende du club puisqu’il y a joué et a aussi été entraîneur ou dirigeant, le RC Lens accueillait ce samedi Sochaux au Stade Bollaert-Delelis, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 2. Deuxièmes au coup d’envoi (28 points), les Sang et Or voulaient donc rendre un bel hommage au « Druide » pour également reprendre la première place, occupée par le FC Lorient depuis vendredi soir. En face, les Lionceaux, cinquièmes avec 25 unités, pouvaient s’emparer de cette place de dauphin en cas de succès.

Après un magnifique hommage, avec notamment un long moment de silence, la rencontre démarrait et les locaux ouvraient rapidement le score par l’intermédiaire de Banza (16e, 1-0). Après la demi-heure de jeu, les visiteurs se retrouvaient à dix suite à l’expulsion de Diedhiou pour un second avertissement (32e). À onze contre dix, les hommes de Philippe Montanier déroulaient et Sotoca doublait la mise sur penalty (45e+2, 2-0). Dans le deuxième acte, Gillet (48e) et Haidara (88e) enfonçaient le clou. Le RC Lens remportait donc ce match sur le score de 4-0 et repassait en tête de cette Ligue 2. Le FCSM restait cinquième.