Dans cette 19e journée de Ligue 2, Lens a pris la tête du championnat à la faveur de sa victoire à domicile sur Niort 1-0 et est sacré champion d’automne. Malgré l’expulsion de Banza (72e), les Sang et Or ont su conserver le petit d’avance signé Robail (52e). Ils possèdent désormais un point d’avance sur Lorient, qui a perdu hier à Valenciennes.

En parallèle, Le Mans a réalisé une excellente opération en allant gagner sur la pelouse du Paris FC 3-0. Aidés par le rouge adressé à Yohou (74e), les Manceaux ont fait la différence par des buts signés Maziz sur penalty (57e), Diarra (86e) et Manzala (88e). Le promu sort de la zone rouge en prenant la 16e place et enfonce les Parisiens au 19e rang.