Le début de saison de Lens est pour le moins catastrophique. Les Sang et Or ont perdu leurs sept premiers matchs de championnat. Ce soir, ils accueillaient Quevilly à Bollaert, et ont remporté leur premier match de la saison (2-0) !

Après une première période au cours de laquelle les deux formations n’ont pas pu se départager, Jeanricner Bellegarde a mis les Lensois devant (69e). Maazou a plié la rencontre dans le temps additionnel. Lens compte donc trois points après huit journées, et reste dix-neuvième.