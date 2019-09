On disputait la 9e journée du championnat de Domino’s Ligue 2 ce soir ! La bonne opération est à mettre à l’actif du leader Lorient, vainqueur au stade Pierre-Brison de Beauvais contre le promu Chambly, grâce à une nouvelle réalisation de Yoane Wissa, auteur de son septième but de la saison (0-1). Les Merlus comptent cinq longueurs d’avance sur leur nouveau dauphin, l’AC Ajaccio. Sur une pelouse catastrophique, les Corses sont venus à bout de Valenciennes (2-0), grâce à un deuxième doublé d’affilée de l’attaquant belge Hugo Cuypers. Battu en toute fin de match par Châteauroux au stade Océane (0-1), malgré les efforts de l’attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, Le Havre n’a plus gagné depuis trois matchs et redescend à la 3e place.

Une troisième place que perd l’ESTAC, qui restait sur une série de quatre succès et qui a été battu à domicile par l’US Orléans (1-2) ! Petit exploit pour les Orléanais, qui décrochent leur premier succès de la saison, après neuf journées ! Un peu plus bas, le FC Sochaux-Montbéliard a également fait une jolie opération, passant du 9e au 5e rang, synonyme de barrages, après le succès obtenu à Toulouse, face au promu Rodez (0-2), grâce notamment au troisième but en deux matchs d’Abdoulaye Sané. Alors que menée 2-0, l’AJ Auxerre est allée arracher le nul à Niort, grâce à un coup de tête de Quentin Bernard en fin de match (90e+1). Il n’y eut pas de vainqueur entre Clermont et Nancy (2-2). Dans le bas de tableau, le Stade Malherbe de Caen a enchaîné une 4e défaite consécutive à Grenoble (1-0). Les Normands sont 17es et Rui Almeida est plus que jamais menacé.

Les résultats du soir :

AC Ajaccio 2 - 0 Valenciennes : Cuypers (32e, 42e) pour l’ACA.

Chambly 0 - 1 Lorient : Wissa (59e) pour Lorient.

Clermont 2 - 2 Nancy : Berthomier (14e), Grbic (27e) pour Clermont ; Ciss (7e), Gueye (42e) pour Nancy.

Grenoble 1 - 0 Caen : Djitte (18e) pour Grenoble.

Le Havre 0 - 1 Châteauroux : Goncalves (90e+1) pour Châteauroux.

Niort 2 - 2 Auxerre : Sissoko (17e), Konaté (76e) pour Niort ; Dugimont (85e), Bernard (90e+1) pour l’AJA.

Rodez 0 - 2 Sochaux : Sane (20e), Daham (63e) pour Sochaux.

Troyes 1 - 2 Orléans : Salmier (16e) pour Troyes ; Pinaud (26e), Scheidler (57e) pour Orléans.

