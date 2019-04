La 32e journée de Ligue 2 démarrait ce soir. Dans le haut de tableau, le FC Metz l’a emporté à domicile contre Châteauroux (2-1) et a conforté sa première place, avec 6 points d’avance sur Brest, vainqueur de Nancy (2-3). Enfin, Troyes est provisoirement monté sur le podium grâce à son précieux succès contre le GFC Ajaccio (1-0), et ce en attendant la rencontre opposant le Paris FC (4e) à Lorient (5e).

Grand perdant de la soirée, Lens a été accroché par Valenciennes dans le derby (0-0) et reste 6e. Orléans est revenu à hauteur des Sang-et-Or après son succès contre Clermont (2-1). De leur côté, Le Havre a disposé de Sochaux (1-3) tandis que Grenoble a également gagné sur la pelouse de l’AC Ajaccio (1-2). Enfin, Niort et Auxerre se sont séparés dos à dos (0-0) tandis que le Red Star a été gagné à Béziers (1-3) afin de s’offrir un mince espoir de maintien à six journées de la fin.

Les résultats du soir :

AC Ajaccio 1-2 Grenoble : Nouri (48e) ; Elogo (65e), Belvito (71e).

Béziers 1-3 Red Star : Ramalingom (75e) ; Sao (42e), Lefebvre (61e), Faucher (90e).

Lens 0-0 Valenciennes

Metz 2-1 Châteauroux : Diallo (31e, 40e) ; Diarra (88e).

Nancy 2-3 Brest : Marveaux (43e, 86e) ; Pi (7e), Autret (55e), Charbonier (59e).

Niort 0-0 Auxerre

Orléans 2-1 Clermont : Avounou (68e), Benkaid (88e) ; Pereira Lage (10e).

Sochaux 1-3 Le Havre : Mollo (77e) ; Prevot (19e, CSC), Bazile (37e, 89e).

Troyes 1-0 GFC Ajaccio : Mbeumo (10e).