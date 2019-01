Ce vendredi soir se déroulait la vingtième journée de Ligue 2. Solide leader, le FC Metz se déplaçait à Orléans. Les joueurs lorrains s’accrochent à leur place de leader et s’imposent (1-0) grâce à une réalisation de Boulaya (34e). Excellente opération pour le Paris FC qui se déplaçait à Nancy. Les Parisiens l’emportent (2-1) grâce à Perraud (29e) et Lopez (74e) et enfonce l’ASNL. Un succès qui permet à la formation parisienne de s’installer sur le podium.

De son côté Lorient reste en embuscade grâce à sa victoire (2-1) au Moustoir face à Châteauroux. En bas de classement, Valenciennes respire un peu mieux et s’impose face à un concurrent direct pour le maintien, Sochaux (1-0). La mauvaise opération de la soirée est à mettre à l’actif de Béziers qui chute face à l’AC Ajaccio (2-1). Le promu reste englué à la dix-huitième place. Le carton de la soirée est à mettre à l’actif de l’AJ Auxerre qui étrille le Gazélec Ajaccio (4-0) grâce notamment à un doublé de Yattara.

Les résultats de la soirée

Nancy 1-2 Paris FC : Marchetti (8e) pour Nancy ; Perraud (29e), Lopez (74e) pour le Paris FC

Clermont 3-2 Niort : Ayé (21e), Iglesias (25e, 78e) pour Clermont ; Jacob (37e), Konaté (82e) pour Niort

Valenciennes 1-0 Sochaux : Mauricio (54e) pour Valenciennes

Orléans 0-1 Metz : Boulaya (34e) pour Metz

GFC Ajaccio 0-4 Auxerre : Yattara (12e, 70e), Mancini (61e), Touré (90+1) pour Auxerre

AC Ajaccio 2-1 Béziers : Coutadeur (11e, 59e) pour Ajaccio ; Denkey (26e) pour Béziers

Lorient 2-1 Châteauroux : Fofana (21e, csc), Claude-Maurice (61e) pour Lorient ; Bourillon (73e) pour Châteauroux