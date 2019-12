Comme en Ligue des Champions, la sixième et dernière journée de la phase de poules se tenait cette semaine. Les derniers matches viennent de se terminer il y a quelques minutes et on connaît donc toutes les formations qualifiées pour le prochain tour, à savoir les seizièmes de finale (tirage au sort lundi). En plus des huit clubs de C1 reversées en C3, vingt-quatre équipes ont donc obtenu leur billet pour la phase finale.

Si certains favoris sont encore en lice, comme le Séville FC, Arsenal, le FC Porto, Manchester United ou encore l’AS Roma, d’autres grosses écuries européennes ont pris la porte. Leader de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, battu par Istanbul Başakşehir ce jeudi soir (1-2), a terminé à la troisième place du groupe J. Dans la poule E, celle du Stade Rennais, la Lazio a aussi échoué (troisième avec 6 points). Le PSV Eindhoven a également fini à cette place dans le groupe D.

Les équipes qualifiées :

Premiers de groupe :

Séville FC

Malmö FF

FC Bâle

LASK

Celtic FC

Arsenal

FC Porto

Espanyol Barcelone

La Gantoise

Istanbul Başakşehir

SC Braga

Manchester United

Deuxièmes de groupe :

Apoel Nicosie

FC Copenhague

Getafe

Sporting CP

CFR Cluj

Eintracht Francfort

Rangers FC

Ludogorets

VfL Wolfsbourg

AS Roma

Wolverhampton

AZ Alkmaar

Les équipes de Ligue des Champions reversées en C3 :

Chapeau 1

Ajax Amsterdam

Benfica

Salzbourg

Inter Milan

Chapeau 2

Bayer Leverkusen

Shakhtar Donetsk

Olympiakos

FC Bruges