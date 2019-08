Balayés par l’Eintracht Francfort (3-0), Strasbourg a été éliminé de la Ligue Europa juste avant la phase de poules. Dominés sur le terrain, les Alsaciens ont eu aussi droit à un traitement de choc de la part de leurs hôtes du soir, joueurs comme supporters. La mi-temps a ainsi donné lieu à des scènes très chaudes dans les travées du stade, ce que n’a pas manqué de relever l’entraîneur Thierry Laurey, interrogé par RMC.

« On a vu que Francfort a beaucoup d’expérience. Pas que du football mais tout ce qu’il y a autour car il s’est passé des choses hallucinantes dans le couloir. Je ne pensais pas voir ça en Coupe d’Europe. Sur le terrain on a été asphyxiés. (…) Forcément, on n’a pas eu toute la qualité pour le faire. Quand on subit trop, on n’est pas à l’abri d’une anomalie et c’est arrivé avec un CSC. Il y a quand même des gens un peu nerveux je dirais. J’ai même vu un jouer bousculer l’arbitre. Apparemment ça passe bien ici.. Tant mieux pour eux », a-t-il lâché, reconnaissant sans mal que « sur le match il n’y a pas photo entre les deux équipes. »

