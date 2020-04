Du côté de Lille, Gerard Lopez se frotte déjà les mains en pensant à certains grosses ventes qu’il va pouvoir faire l’été prochain. On pense à Victor Osimhen notamment, convoité par de nombreuses grosses écuries aux quatre coins du Vieux Continent, mais aussi à Gabriel Magalhães, Brésilien de 22 ans. Ces derniers temps, il a été annoncé dans le viseur de clubs comme Chelsea et Arsenal, et l’été dernier, le club nordiste avait déjà refusé des offres dépassant les 25 millions d’euros. Pour France Football, le numéro 4 du LOSC en a dit un peu plus sur ces rumeurs incessantes.

« Je le vois, oui. Tous les jours, mes amis m’envoient des choses : des clubs, beaucoup de clubs... J’en suis content, car mon travail, et tout ce que j’ai fait, est récompensé. Ça ne fait pas que du bien à moi, mais aussi à d’autres personnes autour. Mais je suis content à Lille, je suis très bien, très content au club. J’aime ce club. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais l’objectif, c’est de ramener à nouveau le LOSC en Ligue des champions. Pour le reste, je laisserai mes agents et le club en parler, mais je suis très content ici », a répondu le défenseur brésilien. Voilà qui est clair.