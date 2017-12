En grand danger en championnat après un début de saison chaotique sous les ordres de Marcelo Bielsa, le LOSC a tourné la page d’El Loco et s’apprête à commencer une nouvelle aventure avec Christophe Galtier. Le propriétaire du club nordiste a expliqué le choix de recruter l’ex-entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

« Nous avons pris le temps nécessaire à la réflexion et à la décision, et sommes ravis aujourd’hui de pouvoir annoncer cet accord de principe. Christophe est certes un ancien de la maison, mais c’est surtout un technicien performant et exigeant, qui partage la même passion, la même envie, et la même ambition que le LOSC. Il est évidemment conscient de la situation actuelle mais s’est montré comme nous absolument convaincu de la pertinence du projet et du fort potentiel de notre équipe. Christophe présente les qualités de manager requises pour poursuivre le bon travail entamé par notre cellule technique, faire progresser l’équipe et lui permettre d’exprimer à terme toutes ses qualités », a lâché Gérard Lopez sur le site officiel du LOSC.