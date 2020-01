Les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent aujourd’hui et offrent un duel entre Linas-Montlhéry pensionnaire de sixième division (R1) et le Paris Saint-Germain.

A domicile, Linas-Montlhéry se présente dans un 4-3-3 avec Ali Lutumba dans les buts. Ce dernier est devancé par Elhadji Tchabo, Gratien Tsota, Ousmane Diallo et Colin Hermann Kouassi. Emmanuel Gboubou et Teddy Duval accompagnent Johan Roca au cœur du jeu. Enfin, Idrissa Kanouté, Pascal Leno et Issa Cissé forment le trident offensif.

De son côté, le Paris Saint-Germain opte pour un 4-2-3-1 avec Sergio Rico dans les cages. Le gardien espagnol est devancé par Colin Dagba, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassi et Layvin Kurzawa. Leandro Paredes et Ander Herrera assurent le double pivot alors que Pablo Sarabia, Adil Aouachiche et Julian Draxler évoluent en soutien d’Edinson Cavani.

Les compositions :

Linas-Montlhéry : Lutumba - Tchabo, Tsota, Diallo, Kouassi - Gbobouo, Roca, Duval - Kanouté, Leno, Cissé

Paris Saint-Germain : Rico - Dagba, Kehrer, Kouassi, Kurzawa - Paredes, Herrera - Sarabia, Aouchiche, Draxler - Cavani