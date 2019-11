À moins d’une semaine de la cérémonie qui aura lieu le lundi 2 décembre à Paris au gala du théâtre du Châtelet, tout le monde veut savoir qui va remporter l’édition 2019 du Ballon d’Or France Football. Et à en croire Mundo Deportivo et Francesc Aguilar, le directeur adjoint de MD qui a représenté l’Espagne à plusieurs reprises pour le vote du Ballon d’Or, le gagnant ne serait autre que Lionel Messi.

Selon le quotidien catalan, la Pulga a été informée de sa victoire il y a peu et une délégation de FF se serait rendue ce lundi à Barcelone pour réaliser le reportage et l’interview consacrée au lauréat 2019. Lionel Messi a-t-il réellement remporté son sixième Ballon d’Or ? Il faudra donc attendre lundi soir prochain pour savoir si MD avait vu juste ou non...