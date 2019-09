Le prix The Best Joueur de la FIFA 2019 a été décerné hier soir à Lionel Messi (32 ans). Le joueur du FC Barcelone s’est exprimé après ce nouveau titre personnel dans une interview partagée par la FIFA. L’Argentin en a dévoilé un peu plus sur l’hypothèse d’une carrière d’entraîneur dans les années à venir.

« Sincèrement, j’ai toujours dit non, je ne me vois pas entraîner. Mais on ne sait jamais. Et puis, quand je les vois, je me dis que j’aimerais bien être avec les joueurs, essayer de les former, de leur apprendre des choses. Mais honnêtement, aujourd’hui, je ne m’y vois pas. Mais dans quelques années, je ne sais pas ce qui peut arriver », a-t-il confié

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10