Dans le cadre de la 27ème journée de Premier League, Manchester United accueille Liverpool. Une affiche entre deux rivaux de longue date qui s’annonce cruciale pour les deux équipes. Dans une interview accordée à Sky Sports, Jürgen Klopp s’est exprimé sur les débuts de son homologue mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Le technicien norvégien qui appartient encore à Molde, impressionne tout son monde depuis son arrivée sur le banc des Red Devils.

« Je suis moi-même un entraîneur et je sais que nous ne sommes pas des magiciens. Ce n’est pas comme si on pouvait entrer et dire, tu n’es pas bon, mais je peux te rendre vraiment bon ! Mais nous avons la chance d’avoir de très bons joueurs autour de nous et Ole Gunnar Solskjaer fait un travail brillant. Il s’agit avant tout de faire ressortir le potentiel de l’équipe, d’améliorer la qualité, et c’est ce qu’il a manifestement fait. Ce qui fait de lui un manager pour un grand club, » a ainsi expliqué le technicien allemand de Liverpool.