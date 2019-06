Après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions 2018 contre le Real Madrid (1-3), Liverpool a cette fois-ci soulevé la coupe aux grandes oreilles en battant Tottenham ce soir au Wanda Metropolitano (2-0). Après la rencontre, Jürgen Klopp a donc fait part de sa satisfaction, et le technicien allemand a félicité ses joueurs.

« C’est vrai que le match était difficile mais ça récompense toute cette saison. Ils (ses joueurs, ndlr) ont joué leur meilleur football. On a également un gardien qui a fait des parades exceptionnelles. Je ne pouvais pas être plus heureux. Ce sont mes joueurs et je suis très heureux ce soir », a lâché l’ancien coach du Borussia Dortmund sur RMC Sport.