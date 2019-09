En demi-finale retour de Ligue des Champions la saison passée, Trent Alexander-Arnold a surpris tout son monde en tirant rapidement un corner alors que la défense du FC Barcelone n’était pas encore replacée, permettant à Divock Origi d’inscrire le troisième but de Liverpool, synonyme de la qualification des Reds pour la finale. Cette action, Jürgen Klopp ne l’a pas vue, comme il l’a raconté dans sa lettre adressée à The Players’ Tribune.

« Malheureusement, le moment le plus incroyable de l’histoire de la Ligue des Champions... je ne l’ai pas vu. Peut-être que c’est une bonne métaphore de la vie d’un entraîneur de football, je ne sais pas. Mais j’ai complètement raté le moment de génie pur de Trent Alexander-Arnold. J’ai vu la balle sortir en corner. J’ai vu Trent partir pour le frapper. J’ai vu Shaqiri le suivre. Mais, ensuite, j’ai tourné le dos, parce que nous préparions un changement. J’ai parlé avec mon assistant et j’ai entendu le bruit. Je me suis retourné et j’ai vu le ballon entrer dans les filets. J’ai regardé le banc et je me suis retourné vers Ben Woodburn et il m’a demandé : "que s’est-il passé ?!" Et j’ai répondu : "je n’en ai aucune idée". (...) Vous imaginez ? En dix-huit ans en tant que manager, des heures passées à regarder des matches, j’ai manqué le moment le plus surprenant arrivé sur un terrain de football. Depuis cette soirée-là, j’ai sans doute regardé la vidéo du but de Divock au moins 500 000 fois. Mais en vrai, je n’ai vu que la balle entrer dans les filets », a-t-il expliqué.

