Depuis deux ans, Liverpool est entré dans une autre dimension et rafle tout sur son passage. Peter Moore, le PDG du club, a sa petite idée et sait comment expliquer cette progression exceptionnelle. Selon lui, la vente de Philippe Coutinho au FC Barcelone à l’été 2018 a été l’élément déclencheur.

« Quand Philippe Coutinho est parti il ​​y a deux ans, il y a eu un changement complet dans le style de jeu et nous n’avons pas perdu un seul match durant le reste de la saison. Je ne le méprise pas mais nous jouons différemment », a-t-il précisé dans des propos rapportés par As. Mis à part le plan sportif, la vente du Brésilien a également permis de renflouer les comptes pour investir sur d’autres joueurs. C’est le cas d’Alisson Becker, arrivé pour 62 M€ de l’AS Rome et devenu l’un des meilleurs gardiens du monde. Il faut dire que son départ a permis à Liverpool de récupérer 145 M€...