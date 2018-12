Ce dimanche (17h15), Liverpool reçoit Everton à Anfield Road pour un derby qui s’annonce passionnant. L’un des acteurs à surveiller sera indéniablement Mohamed Salah. La star égyptienne qui a déjà inscrit sept buts en Premier League, constituera une réelle menace pour les Toffees. Dans une interview accordée à Sky Sports, l’attaquant des Reds s’est confié sur son objectif cette saison.

« Cette fois, je ne peux pas parler de moi, je voudrais le dire à la fin de la saison, mais mon premier but est de gagner quelque chose avec le club. Ce serait fantastique pour nous en tant que club, équipe, joueurs, et c’est aussi un rêve pour la ville, les fans. Je pense que cette saison nous pouvons gagner quelque chose. Je veux être champion de Premier League à la fin de la saison. Le dernier match on le joue le 12 mai à domicile. J’aimerais que le dernier jour nous soyons les gagnants et ainsi devenir le champion », révèle l’international égyptien. Il faudra donc impérativement vaincre Everton cet après-midi pour rester dans le sillage de Manchester City...