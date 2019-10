C’est le choc de cette 9e journée de Premier League. Dimanche (rencontre à suivre sur notre live commenté), Liverpool se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United. Si les Reds sont invaincus depuis le début de la saison, les Mancuniens sont eux dans une situation délicate avec une 12e place au classement (9 pts). Virgil van Dijk (28 ans) estime que son équipe n’a pas la pression du résultat.

« Je ne pense pas que nous ayons quelque chose à perdre. Manchester City est le champion, il défend son titre et nous voulons l’obtenir. De mon point de vue, nous devons juste y aller. La pression augmente, mais cela vient des médias, a déclaré le Néerlandais à Sky Sports. Ils aiment mettre plus de pression sur nous et c’est une chose à laquelle nous devons faire face. Cela ne me dérange pas parce que je ne pense pas à ce que les autres disent, je veux juste gagner chaque match. »