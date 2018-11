Demain, à 18h55, Liverpool se déplacera à Belgrade pour y affronter l’Étoile Rouge, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Un voyage que n’effectuera pas Jordan Henderson, touché aux ischio-jambiers, mais également Xherdan Shaqiri, pour une tout autre raison qu’une blessure.

D’origine kosovare, dont le pays n’est pas reconnu officiellement par la Serbie, le joueur des Reds n’est pas le bienvenu dans la capitale serbe depuis sa célébration durant le Mondial cet été, où il avait mimé un aigle albanais avec ses mains en compagnie de Granit Xhaka. Jurgen Klopp a donc préféré le laisser se reposer en Angleterre, comme il l’a déclaré dans des propos rapportés par le site internet du club. « Nous allons nous rendre dans la fantastique ville de Belgrade en tant qu’équipe de football, pour jouer au football. Nous avons entendu toutes les spéculations qui concernent le type de réception qui pourrait être réservé à Shaqiri, alors ne sachant pas ce qui pourrait se passer, et puisque nous voulons être concentré à 100% sur le football, il n’est pas convoqué. Il comprend cela et accepte ma décision. »

A 21-man squad has been named for our #UCL trip to Belgrade, but Jürgen Klopp explains why Xherdan Shaqiri will not be involved against Red Star and provides a general injury update... https://t.co/t2AbNKx67H

— Liverpool FC (@LFC) 5 novembre 2018