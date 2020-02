Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent dés ce mardi avec notamment un choc au Stadio San Paolo entre le Napoli et le FC Barcelone (rencontre à suivre sur notre live commenté) Un match particulier pour les Napolitains et notamment Lorenzo Insigne. Opposés à Lionel Messi, les Partenopei connaissent la menace mais refusent absolument de participer au jeu des comparaisons avec l’idole de tout un peuple, Diego Armando Maradona : « pour moi, c’est actuellement le joueur le plus fort du monde, mais je ne veux pas faire de comparaison avec Diego qui est sacré pour nous les Napolitains. »

Interrogé sur la rencontre, Lorenzo Insigne n’est pas inquiet même s’il s’attend à recevoir un FC Barcelone en pleine forme : « nous le vivons sereinement, nous savons que nous faisons face à une grande équipe et nous devons le préparer de la meilleure façon. Ensuite, nous savons qu’ils n’ont pas que Messi, même s’il est le numéro un. Je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas, j’ai lu qu’ils avaient des problèmes mais je pense qu’ils n’en ont plus après avoir regardé le match contre Eibar. »