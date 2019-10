Ce soir, le LOSC a enregistré son deuxième revers de la saison en Ligue des champions. À domicile, les Dogues sont tombés face à un Chelsea réaliste, qui a profité de deux manquements de la défense lilloise. Un mauvais alignement de Reinildo a permis à Tammy Abraham d’ouvrir le score (0-1, 22e) et le défenseur du LOSC est également lâche sur son marquage sur Willian, auteur du but de la victoire (1-2, 78e).

Interrogé après la rencontre, le capitaine lillois José Fonte s’est montré passablement dépité de l’issue du match. « Si tu joues mal tu le payes. On prend deux buts parce qu’on a fait deux erreurs encore. On est une équipe très jeune, il faut apprendre de nos erreurs, continuer à travailler. On a beaucoup de talent, on a fait un bon match, mais à la fin on n’a pas de points », a-t-il d’abord réagi, avant de poursuivre, désabusé. « Peut-être que l’équipe n’a rien appris du match de l’Ajax. Il faut apprendre de nos erreurs. Il y a peu de choses à ajouter. On a les qualités pour se battre contre ce genre d’équipe, mais ce sont de petits détails, il faut être tueurs, c’est le haut niveau, il faut nous améliorer », a-t-il conclu au micro de RMC Sports.

