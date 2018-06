Alors qu’un doute planait sur son avenir, Christophe Galtier a levé le voile sur ses intentions pour la saison prochaine. Le technicien a annoncé au cours d’un entretien accordé au site officiel du LOSC qu’il restait sur le banc de touche des Dogues.

« Nous avons analysé, beaucoup discuté, et ce qui s’est dit restera entre nous. L’essentiel était ensuite de se projeter sur l’avenir : le club souhaitait poursuivre avec moi, je souhaitais continuer mon travail au LOSC. Je suis l’entraîneur du LOSC et c’était clair pour tout le monde. Cette discussion fut très rapide, avant de très vite travailler sur la constitution de l’effectif et les modifications à apporter pour faire en sorte que la saison prochaine soit beaucoup plus agréable que la précédente », a-t-il lancé. Voilà qui est dit !