Thiago Mendes est l’une des valeurs sûres du LOSC cette année. Le milieu de terrain brésilien, élément essentiel du système de Christophe Galtier, est dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui tente de remplacer Adrien Rabiot, plus que jamais sur le départ. De plus, le club nordiste pourrait vendre cet hiver certains de ses joueurs afin de rentrer dans les clous de la DNCG.

Interrogé en conférence de presse à propos d’un potentiel départ de son Brésilien, Christophe Galtier a entretenu le suspense autour d’un possible départ. « Tout est possible, aujourd’hui Thiago n’a pas demandé au club d’être transféré ou transférable. Il est heureux de ce qui lui arrive, il est bien intégré au groupe et au projet, c’est l’un des cadres de l’équipe. Il a montré du caractère parce que c’était dur pendant la pré-saison. Comme avec tous les clubs, il peut se passer beaucoup de choses, comme il peut ne rien se passer », a ainsi déclaré l’entraîneur lillois.