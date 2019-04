Depuis de nombreux mois, Luis Campos est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. Le conseiller du patron du club Gérard Lopez est en effet ciblé par Chelsea, avec qui des discussions auraient été ouvertes. De son côté, l’AS Monaco voulait le faire revenir avant de lâcher l’affaire. Interrogé sur un possible départ du Portugais, Christophe Galtier a couvert de louanges son collaborateur.

« Luis est un homme très important dans le projet lillois. Il est d’une extrême compétence, d’une extrême exigence. On connait son parcours en France et à l’étranger. On sait ce qui s’est passé à Monaco après son départ. Sur ce qui vient d’être fait au mercato d’été en début de saison, en étroite collaboration avec le président, Marc Ingla et moi-même, cela a prouvé que c’était un homme extrêmement important au LOSC », a ainsi déclaré Christophe Galtier.