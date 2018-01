Victorieux sur le fil du Racing Club de Strasbourg (2-1), le LOSC quitte la zone rouge ce dimanche. Un précieux succès qui a mis du temps à se dessiner. En effet, les Dogues ont dû attendre les ultimes secondes pour valider leur victoire au stade Pierre Mauroy. Conscient que son équipe a encore du pain sur la planche, Christophe Galtier retient cependant l’implication et la ténacité de ses joueurs pour aller chercher les trois points.

« On est allé la chercher, dans le temps additionnel, avec l’aide de nos supporters. C’est important. Je ne sais pas si c’est mérité, mais je ne pense pas qu’on méritait de perdre. On est très content, soulagé. Mais ça sera comme ça jusqu’à la fin de la saison. On est dans une situation délicate, surtout avec les matches de samedi, et je connaissais l’importance du résultat, » a ainsi commenté le technicien lillois.