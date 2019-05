Alors que le bras droit de Gérard Lopez à la tête du LOSC, Luis Campos, a récemment été annoncé du côté de l’AC Milan, en remplacement de Leonardo, le président lillois a tenu à démentir ces rumeurs. S’il a reconnu que le Portugais avait bien reçu des sollicitations, Lopez a assuré, dans un entretien accordé au Parisien, que Campos sera toujours à Lille la saison prochaine : « Luis a reçu des offres absolument énormes (Chelsea, Real Madrid, AC Milan, AS Rome, ndlr). J’ai vu les offres et je sais ce qu’il peut valoir pour d’autres clubs. Pour moi, c’est le meilleur recruteur au monde. Mais il sera là la saison prochaine et pour un bon bout de temps. »

« J’ai vu les offres et je sais ce qu’il peut valoir pour d’autres clubs, a poursuivi Gérard Lopez. Pour moi, c’est le meilleur recruteur au monde. Au-delà d’être mon ami, il croit totalement à ce projet. Il l’a prouvé en refusant ce type d’offres. C’est un bâtisseur. »