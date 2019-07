Le LOSC est très actif sur le marché des transferts cet été. Et dans le sens des départs, le club nordiste pourrait perdre deux éléments importants. Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Nicolas Pépé (24 ans) dispose d’un bon de sortie mais l’Ivoirien n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Présent à Almancil (Portugal) où les Lillois son en stage, Gérard Lopez a fait le point sur les dossiers chauds.

« Le boulot est fait. On a un plan sur les départs et les arrivées : si un joueur part, on ira chercher ce qu’il faut. Pour Nico, c’était quasiment acté et il aurait déjà pu partir l’été dernier. C’est vrai qu’il a de grosses offres et des gros clubs sur lui, je pense donc… (qu’il va partir). Après, on ne sait jamais dans le foot, explique le président lillois dans un entretien accordé à La Voix du Nord. Leão ? On a des offres importantes, on doit voir avec le joueur. Si on parle de salaires, dès qu’il y a des très grosses équipes qui arrivent, on ne peut plus les concurrencer. »

