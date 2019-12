Intenable la saison dernière en compagnie de ses deux acolytes, Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné a plus de mal cette fois avec le LOSC. Sans Pépé, parti du côté d’Arsenal, l’ancien Parisien affiche des statistiques en berne (2 buts, 1 passe décisive) malgré une convocation en équipe de France et des dernières sorties un peu plus abouties. Lui-même le reconnaît en conférence de presse, il n’est pas bon depuis six mois.

« On a eu des moments difficiles mais on ne lâche pas. On est troisièmes au classement. On essaye de s’améliorer. On prend les critiques et on fait avec. (...) On doit jouer notre jeu et pas faire ce que Nicolas (Pépé) faisait. Je ne suis pas le remplaçant de Nicolas Pépé ou de quelqu’un d’autre. Mon début de saison est ainsi car je ne suis pas bon et c’est tout », assume le joueur de 21 ans. Avant d’affronter Montpellier ce vendredi en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, le LOSC est 3e.