Interdit de recruter durant le mercato hivernal, le LOSC a dû trouver des solutions. Ainsi, les Dogues ont rapatrié Lebo Mothiba, prêté à Valenciennes. Un choix payant puisque l’attaquant sud-africain a claqué 5 buts en 13 matches de Ligue 1, dont deux lors de la 37ème journée au cours d’un match crucial pour le maintien face à Dijon. En conférence de presse ce jeudi, le joueur de 22 ans a évoqué la fin de saison.

« Je passe la semaine la plus agréable depuis que je suis revenu ici. On est tous très contents de ce maintien. Mon doublé ? Je remercie tous mes équipiers pour leur confiance. Il reste un match à disputer. On reste concentrés. Nous y allons pour tout donner et remporter la rencontre ». Puis il a évoqué son avenir. « Le LOSC est mon club. C’est ma maison ici. Je veux rester ici la saison prochaine. Pour la saison prochaine, j’ai besoin de travailler mes appels en profondeur, mon positionnement. J’ai des progrès à faire aussi techniquement ».