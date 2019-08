La première journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec une affiche alléchante entre le LOSC et le FC Nantes au stade Pierre-Mauroy. L’occasion de découvrir le nouveau visage nordiste sans son meilleur joueur Nicolas Pépé qui a rallié Arsenal. Pour cette rentrée des classes, Christophe Galtier opte pour son traditionnel 4-3-3 et titularise cinq de ses recrues (Djalo, Bradaric, André, Osimhen et Weah).

Il faudra donc encore patienter pour découvrir Yazici recrue la plus chère de l’histoire du LOSC. Côté nantais, Patrick Collot assure l’intérim sur le banc de touche en attendant la prise de fonctions officielle de Christian Gourcuff. Ce dernier aligne également un 4-3-3 et intègre trois recrues dans son onze (Lafont, Wagué, Coco).

Les compositions officielles

LOSC : Maignan - Celik, Djalo, Fonte, Bradaric - Soumaré, André - Osimhen, Ikoné, Bamba - Weah

Nantes : Lafont - Rafael, Pallois, Wagué, Traoré - Rongier, Girotto, Touré - Coco, Coulibaly, Lima

