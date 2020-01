Neymar a illuminé le jeu du Paris Saint-Germain lors du match face à Lille (victoire 2-0). Auteur d’un doublé, dont un but magnifique, le Brésilien a été le meilleur joueur de la rencontre. Et il s’est arrêté au micro de Canal Plus à l’issue des 90 minutes. « Je suis très content, très heureux d’aider l’équipe à jouer de cette manière, à marquer et faire des passes décisives. C’est ce que je dis sur le terrain, je sais ce que je dois faire, je suis à 100 % et concentré sur le PSG cette saison. Je pense qu’on va faire de grandes choses. »

Interrogé ensuite sur son niveau actuel, il a confirmé qu’il traversait une excellente période. « Oui je pense que je suis dans ma meilleure forme. Je suis dans la meilleure phase de ma saison,je suis très content, très heureux, je me sens bien. J’espère que toute l’équipe pourra faire de son mieux ». De quoi imaginer une prolongation de contrat ?