Arrivé gratuitement au LOSC l’été dernier, en provenance du Sporting Portugal, Rafael Leão se montre confiant vis-à-vis du conflit qui oppose les Dogues à son ancien club. Les Lisboètes réclament une indemnité de transfert à Lille, de l’ordre de 45 M€, car Leão a résilié son contrat au Sporting dans des conditions houleuses, peu après que le centre d’entraînement des Leões a été envahi par des supporters qui s’en sont pris physiquement aux joueurs et au staff. Récemment interrogé au sujet de cette affaire, l’avant-centre de 19 ans s’est montré confiant vis-à-vis de la résolution du conflit.

« C’est un sujet dont je n’aime pas beaucoup parler. J’ai des gens qui s’occupent de ça, je me concentre sur le football et ça va se résoudre tôt ou tard. Mais je préfère ne pas trop en parler, plutôt répondre plus sur le terrain, jouer. Au début, c’était un peu compliqué, mais quelques personnes très importantes de ce club m’ont aidé. Continuons à jouer, il nous reste encore quelques rencontres, l’objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions », a indiqué le Portugais au média O Jogo.