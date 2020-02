Hier soir, le LOSC s’est incliné à domicile face à l’Olympique de Marseille lors du choc de cette 25e journée de Ligue 1 Conforama (défaite 2 à 1). Une rencontre lors de laquelle Timothy Weah a fait son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Son dernier match remontait au 17 août 2019.

Mais le joueur a rechuté comme il l’a expliqué sur Instagram. « C’était incroyable d’être de nouveau sur le terrain avec mes coéquipiers après six mois d’absence. Merci à nos magnifiques supporters qui sont venus nous encourager ....... Mais malheureusement pour moi, les choses ne se sont pas passées comme prévu et je me suis blessé à nouveau .... Des jours meilleurs viendront et je sais que Dieu veille sur moi ». Espérons pour lui que ça se soit pas trop grave.