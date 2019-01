C’est l’une des révélations du début de saison en Ligue 1. Zeki Çelik (21 ans), arrivé à Lille en provenance d’Istanbulspor cet été, devait dans un premier temps se contenter d’un rôle de doublure. Seulement, lorsque Kevin Malcuit a été vendu à Naples, le Turc a su prendre sa chance, si bien qu’il est désormais indéboulonnable dans le couloir droit lillois où son association avec Nicolas Pépé fait des ravages.

Et les performances de Zeki Çelik ne seraient pas passées inaperçues. En effet, selon AS, l’Atlético de Madrid et l’Olympique Lyonnais suivraient de près sa situation. Le média espagnol annonce que le Turc est évalué à environ 5 M€, mais que ses performances pourraient faire monter les enchères. Difficile cependant d’imaginer le LOSC se séparer déjà de son latéral droit...