Luciano Spalletti n’est plus l’entraîneur de l’Inter depuis quelques jours. Après deux ans passés à la tête des Nerazzurri, le coach de 60 ans a cédé son poste à Antonio Conte. Invité dans une conférence à Rimini sur le coaching "The Coach Experience", il est revenu sur cette période. Il affirme garder de bons souvenirs mais refuse une question sur le nouvel entraîneur de l’Inter.

« Je suis honoré d’avoir eu la chance d’entraîner l’Inter. C’était une belle histoire. Je garde de bons souvenirs avec moi et je chérirai toutes les histoires que nous avons vécues ensemble. On peut comprendre l’importance d’une telle expérience seulement en la vivant depuis l’intérieur. L’Inter est une grande équipe qui doit avant tout répondre à des supporters exceptionnels, qui méritent une grande satisfaction. Si Conte est la bonne personne ? Cela doit être demandé à ceux qui décident. Et ceux qui ont décidé ne m’ont pas choisi. Moi, je reste à la maison. »

