Alors que le Paris SG accueille le Real Madrid ce mercredi au Parc des Princes, ABC a interrogé Luis Fernandez. Et pour le quotidien espagnol, l’ancien joueur et entraîneur du club de la capitale a dressé un premier bilan du mercato estival de l’écurie parisienne. Un bilan plutôt positif.

« Tout le monde veut recruter des stars, évidemment, mais cette année, le PSG a une meilleure équipe grâce aux renforts, comme les Espagnols Herrera et Sarabia, qui apportent talent, travail, envie, rythme et professionnalisme. Ce seront des joueurs importants pour le PSG. Il y a de la matière première pour réaliser une grande saison. Quand je dis que du bon travail a été fait cet été, je parle aussi du faux départ de Neymar, qui est une recrue de plus. (...) Areola est un bon gardien d’avenir. C’est un joli coup pour le Real Madrid. Et l’arrivée de Navas donne au PSG l’expérience d’avoir dans les buts un triple champion d’Europe, ce qui n’est pas rien », a-t-il confié.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10