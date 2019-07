Equipe surprise des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Madagascar espère atteindre le dernier carré de la compétitions. Pour ce faire, les Bareas devront tenir bon contre la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont éliminé le Ghana au tour précédent.

Madagascar se présente dans un 4-3-3 avec Melvin Adrien dans les buts. Romain Métanire, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris évoluent en défense tandis que Ibrahim Amada, Anicet Andrianantenaina et Marco Ilaimaharitra forment le milieu de terrain. Enfin, l’attaque est composée de Lalaina Nomenjanahary, Ima Andriatsima et Andriamirado Andrianarimanana.

De son côté, la Tunisie s’organise dans un 4-3-3 avec Mouez Hassen dans les cages. Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi sont en défense. Aligné en tant que sentinelle, Ellyes Shkiri est épaulé par Ferjani Sassi et Ghaylen Chaaleli au cœur du jeu. Enfin, Taha Yassine Khenissi est accompagné en attaque Wahbi Khazri et Youssef Msakni.

Les compositions :

Madagascar : Adrien - Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris - Amada, Andrianantenaina, Ilaimaharitra - Nomenjanahary, Andriatsima, Andriamatsinoro

Tunisie : Hassen - Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi - Sassi, Shkiri, Chaaleli- Khazri, Khenissi, Msakni

