Convoqué par Didier Deschamps pour jouer avec les Bleus contre les Pays-Bas et l’Uruguay, Benjamin Mendy avait dû déclarer forfait lundi lors du rassemblement à Clairefontaine, la faute à une blessure au genou gauche. Le latéral gauche a donc retrouvé les Citizens et a finalement dû se faire opérer. Comme l’annonce le club mancunien ce mercredi sur son site internet, le joueur de 24 ans a subi une intervention chirurgicale ce mercredi soir à Barcelone.

L’opération se serait bien déroulée si l’on en croit le dernier post Twitter du principal concerné : « l’autre genou était jaloux mais l’opération s’est bien passée et tout est bon désormais ». De son côté, Manchester City n’a pas communiqué la durée d’indisponibilité du champion du Monde.

Other knee was jealous but the operation went well and its all good now be back soon guys u just have to found another FPL captain for some games https://t.co/RD5ZGGkhMS

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 novembre 2018