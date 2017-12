Grosse affiche au programme ce dimanche en Premier League. Leader du championnat, Manchester City se déplace chez son voisin Manchester United (2e). Un choc au sommet qu’attend avec impatience Pep Guardiola. En conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a évoqué ce derby.

« Le défi est de bien jouer et de les empêcher de prendre les devants au début du match. Jouer notre jeu, tout simplement. Si on ne gagne pas les duels individuels, il sera impossible de les battre. Que l’on gagne, fasse un nul ou perde dimanche ne nous fera pas perdre le titre. C’est un match important car vous pouvez prendre des points d’avance, mais c’est la même chose pour eux, ils peuvent refaire leur retard. Aller à Old Trafford est un plaisir. C’est pour cela qu’on est là ! Je vais apprécier, évidemment. Je suis impatient d’y être et qu’on joue ce match. J’aime ces moments où nous faisons tout et travaillons pour les battre. Nous penserons juste à bien jouer et à gagner le match ».