Et voilà que Pep Guardiola fait son entrée dans le classement des plus belles déclarations d’amour à un joueur pour l’année 2019. Et c’est Bernardo Silva qui en est l’objet. L’international portugais, âgé de 24 ans, réalise en effet une belle saison avec Manchester City, mais c’est bien son comportement général qui fait fondre Guardiola. En conférence de presse d’avant-match Schalke 04-Manchester City, l’entraîneur espagnol a dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien Monégasque.

« Il est déjà la plus grande star. Il a tout, c’est une personne charmante. Il ne fait jamais la tête même s’il ne joue que 5 minutes. C’est la personne la plus aimée dans notre équipe, c’est l’un des joueurs les plus talentueux que j’ai vus. Il peut jouer à trois ou quatre positions. Il sait quand il ne joue pas bien, mais ce n’est pas grave, il court le plus possible. On ne peut pas faire trois matches d’affilée au meilleur niveau mais on peut toujours courir. Cette saison, il est peut-être l’un des deux ou trois meilleurs joueurs de Premier League. C’est un bonheur pour un entraîneur. Je suis un homme incroyablement chanceux de l’avoir dans mon équipe et je me régale de l’avoir à l’entraînement et en match. Le Portugal a de la chance de l’avoir. C’est un homme charmant, je l’aime », a lancé Guardiola. Difficile de faire mieux !