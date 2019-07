Le champion d’Angleterre est en quête d’un latéral droit. Danilo sur le départ, Kyle Walker semble bien seul sur le côté droit de la défense de Manchester City. Si bien qu’il y a quelques jours, les Citizens ont sondé le Barça sur la situation de Nelson Semedo. Sous contrat à Barcelone jusqu’en 2022, l’international portugais, 25 ans, devrait néanmoins rester chez le champion d’Espagne, qui compte en faire un titulaire à court terme.

Selon Sport, le club blaugrana a déclaré qu’il n’écouterait aucune offre pour son footballeur portugais et que seul le paiement de sa clause libératoire - 100 millions d’euros - pourrait le faire quitter le club. L’agent de Nelson Semedo, un certain Jorge Mendes, a fait part de l’intérêt du club anglais une fois les négociations rompus avec la Juventus pour Joao Cancelo. Selon le média espagnol, l’idée du Barça, qui a déjà refusé une offre de l’Atlético dans ce mercato, serait de prolonger Semedo durant la saison et de lui offrir le poste de titulaire sur le côté droit.

